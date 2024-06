Atleta de Barra Mansa busca patrocínio para mundial de Karatê no Japão

A participação no mundial não é apenas uma realização pessoal para Alessandra, mas também uma chance de elevar o nome de Barra Mansa no cenário esportivo internacional. Com dedicação e talento, a jovem atleta já demonstrou seu potencial.

Alessandra, ao lado de sua mãe Daise, tem se dedicado a encontrar patrocínios que possam cobrir os custos da viagem, estadia e inscrição no campeonato mundial. “Ela é atleta a 10 anos. Ela é muito dedicada ao Karatê, já foi campeão em vários estados, a última conquista foi em Brasília e foi convocada para mundial no Japão”, afirmou Daise.

Barra Mansa – Alessandra da Silva Moreira, uma jovem atleta de Karatê de 17 anos, enfrenta um grande desafio fora dos tatames. Campeã brasileira da modalidade, Alessandra agora tem a oportunidade de representar Barra Mansa e o Brasil no Campeonato Mundial de Karatê, que será realizado no Japão, em outubro. Contudo, para realizar este sonho, ela e sua família estão em busca de apoio financeiro.