Atleta de Barra Mansa é destaque na Liga Tailandesa de Futebol - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2023, 17:51 horas

Bangkok – Ele nasceu em Barra Mansa, mas é destaque no futebol a mais de 16 mil quilômetros do Brasil, na Tailândia, no Sudeste Asiático. Trata-se do jovem zagueiro Vinícius Silva, de 23 anos, que no último sábado (7) fez sua estreia pelo Chachoengsao Hi-Tech FC, time que disputa a Liga Tailandesa 3. O jogo terminou 2 a 0 para o Kabin United. Apesar da derrota, Vinícius foi contratado após boas atuações em outra equipe daquele país, o Bankhai United.

Até chegar ao futebol asiático, Vinícius atuou por escolinhas de futebol da região. Quando completou 18 anos, foi aprovado nas categorias de base do Barra Mansa, onde também mostrou talento e despertou o interesse de outros clubes.

Em 2018, um ano depois de ser integrado ao Barra Mansa, o zagueiro foi contratado pelo Votuporanguense-SP para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Jr daquele ano. Após uma boa temporada no time paulista, o defensor ainda passou por alguns clubes do interior de Minas Gerais e São Paulo, como Coimbra-MG, Tupynambas-MG e Amparo Athlético FC-SP.

Com o bom desempenho nos gramados do Brasil, Vinícius chamou a atenção do Bankhai United e o contratou em agosto do ano passado. Na primeira temporada na Tailândia, ele fez 10 jogos, marcando quatro gols. Os bons números e a postura defensiva do atleta chamaram a atenção do Chachoengsao Hi-Tech FC, que o contratou.

Hoje, vestindo a camisa 48, Vinícius falou sobre como foi adaptar a vida fora, encarando um fuso-horário de 10 horas de diferença com relação ao Brasil e a distância da família.

– A distância da família e um idioma estrangeiro não foram fáceis. No começo foi uma adaptação bastante complicada, mas hoje já realizo meus treinamentos e atividades no clube normalmente. À noite estudo inglês. Tudo almejando a minha consolidação de carreira no futebol estrangeiro, sendo assim, podendo reencontrar minha família – destacou o jovem.