Atleta de Barra Mansa fica entre os 12 melhores em ultramaratona

Resende e Itatiaia – O atleta Vitor Jorge de Oliveira Tissi, de Barra Mansa, alcançou a 12º posição na categoria geral da Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras 2023, o TUTAN, maior evento de trail running do país. Ao todo, 800 atletas participaram da competição realizada entre os dias 15 e 16, em Itatiaia e Visconde de Mauá, em Resende.

Além da 12ª colocação geral, Tissi, que participou da prova de 21 quilômetros, alcançou o 4º lugar entre atletas de sua faixa etária (entre 40 e 49 anos); 60 pessoas disputaram esta modalidade.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, Tissi contou sobre como foi a experiência de participar da ultramaratona.

– A prova de 21 quilômetros é muito técnica, com os primeiros 12 quilômetros de subida intensa batendo 1000 metros de altimetria. Cerca de oito quilômetros estavam cobertos por um lamaçal por ter chovido muito na região, tiveram também descidas muito íngremes e escorregadias, travessias de rios e cachoeiras. Foi um desgaste absurdo, mas valeu a pena participar desta prova, foi um grande desafio de corpo e mente – afirmou ele.

O atleta parabenizou os organizadores, lembrando que em todo o trajeto havia uma “ótima sinalização” e que “pretende participar novamente da próxima edição”.

– TUTAN é a maior prova de montanha do Brasil e reúne atletas do mundo inteiro. Ano que vem estarei lá de novo, mas na prova de 70 quilômetros – concluiu.

Ultramaratona em montanhas

O TUTAN, que este ano teve como lema ‘Montanha, Terra da Humildade’, é uma jornada de atletas pelas partes altas da Serra da Mantiqueira, com percursos desafiadores em paisagens fantásticas.

Além do capital esportivo, a competição

movimentou os distritos, aquecendo a economia e promovendo um intercâmbio cultural: dentre os inscritos estiveram atletas de Portugal, Argentina, Espanha e Chile.

No percurso da Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras estiveram por dois estados: Rio de Janeiro e Minas Gerais – duas unidades de conservação ambiental, sendo uma federal, o Parque Nacional do Itatiaia sob gestão do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio); e uma estadual, o Parque Estadual da Pedra Selada sob gestão do Instituto Estadual do Ambiente (Inea/RJ). E também atravessou quatro municípios: Resende (RJ), Itatiaia (RJ), Itamonte (MG), Bocaina de Minas (MG) e diversas comunidades e distritos rurais.