Atleta de Pinheiral é destaque nas competições de Jiu-Jitsu do Estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 14:40 horas

Leandro Júnior tem 16 anos, é morador do bairro Cruzeiro e foi campeão do prêmio Open BJJ Resende na categoria peso-pluma.



Pinheiral – Representante da Academia da Saúde de Pinheiral e formado na Academia Black Team, o atleta Leandro Júnior, de 16 anos, vem ganhando destaque nas competições do Estado do Rio de Janeiro. Morador do bairro Cruzeiro, o atleta foi campeão do Open BJJ Resende, na categoria peso pluma. A competição é promovida pela Academia Gracie Humaitá Campos Elíseos, tem o apoio da prefeitura de Resende e conta com a participação de competidores de toda a região Sul-Fluminense.

Leandro Bertholo, pai do atleta, agradeceu a todos que estão torcendo e apoiando seu filho e falou sobre a luta de conseguir incentivadores para o esporte. ‘‘Hoje temos uma luta diária em busca de apoiadores e temos gratidão a cada um que nos apoia de todas as formas. Meu desejo é que meu filho seja instrumento de inspiração e incentivo para outros adolescentes da cidade’’ destacou Bertholo.