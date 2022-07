Atleta de Resende é Vice campeã na 3° Copa Kanku-Dai de Kata Interestilos em Magé

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 18:17 horas

Magé- A atleta do Clube dos Subtenentes e Sargentos Agulhas Negras de Resende(CSSAN), Giovana Azevedo de Souza, faixa preta e com 16 anos, foi a vice-campeã de Kata na categoria 15 a 17 anos, faixa roxa a preta na terceira Copa Kanku-Dai intermunicipal de kata interestilos, ‘The Best of Kata 2022’, realizada no domingo, dia 10.

O evento foi organizado em Magé pelo mestre Alexander Costa Werneck, presidente da Associação Kanku-Dai e contou com participação de várias associações de todo o Estado do Rio de janeiro.

Mestre Roosevelt, que é o presidente da Federação Interestilos de karatê do Rio de janeiro, em entrevista ao Jornal Diário do Vale parabenizou o mestre Alexander Werneck pela realização da Competição, como também agradeceu a presença das associações e também dos diretores da federação: Shiran Jackson (vice-presidente), Sensei Alvaro (diretor Jurídico), shiran Irlan (diretor de arbitragem), sensei Manoel Albino (secretário) Rodrigo webering(conselho Fiscal e a todos os demais faixas preta que atuaram como árbitros e mesários da competição.

De acordo com o Mestre Roosevelt, a atleta de Resende Giovana Azevedo de Souza, da associação ‘Forma-se um Campeão karatê interestilos’ no CSSAN, vem tendo 100% de aproveitamento nas competições desde 2021 até os dias atuais, ou seja, foram 10 eventos nestes 1 ano e meio subindo ao podium e elevando o nome de Resende e de todo o sul do Estado do Rio de jan