Atleta de Volta Redonda conquista medalhas no Peru - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 11:46 horas

Pedro Henrique Inácio disputou o Sul-Americano de Badminton

Volta Redonda – O atleta de Badminton, Pedro Henrique Inácio, representou o Brasil nas competições individuais e por equipes no XVII Campeonato Sul-Americano de Badminton Júnior/Adulto, que aconteceu de 9 a 12 de dezembro, em Lima, no Peru. Pedro ficou com medalha de bronze na categoria dupla mista, e conquistou também medalha de prata na disputa por equipes.

Natural de Volta Redonda, Inácio começou a jogar com 11 anos de idade, na equipe de Badminton da Escola Municipal Maria José Campos Costa com a professora Andréa Giovanna, e hoje, aos 18 anos, treina no Ginásio Poliesportivo Darcise José de Carvalho, oferecido pela SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), com o professor Bruno Lopes. “Foi uma experiência incrível representar nossa cidade e o País em uma competição internacional, que venham muitos outros campeonatos pela frente. Que o badminton ganhe cada vez mais espaço”, disse Pedro Henrique.

Mesmo sem patrocínio, Inácio participa de diversos campeonatos pela Federação de Badminton do Estado do Rio de Janeiro (FEBARJ). O atleta conta com o incentivo dos pais, familiares e amigos que não medem esforços para que ele siga seu caminho no esporte, como ressalta sua mãe, Heliane Inácio. “O Pedro sempre gostou de jogar badminton e, apesar de não receber apoio, continua se esforçando e se destacando em diversos campeonatos. Nossa família tem muito orgulho dele e sempre iremos apoiá-lo”, mencionou Heliane.

Atualmente, no ranking da Confederação Nacional de Badminton (CBBd), Pedro ocupa o sétimo lugar na categoria sub-19 simples masculino, e sexto lugar nas categorias sub-19 dupla mista e sub-19 dupla masculina. Esta foi a segunda vez que o jovem participou de um campeonato Sul-Americano sediado no Peru, em 2018, Inácio também ganhou medalhas de prata na competição.