Atleta de Volta Redonda conquista vice Campeonato Estadual de Karatê do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro e Volta Redonda – A judoca Emilly Peixoto, conquistou a faixa marrom no Campeonato Estadual de karatê do Rio de Janeiro, neste domingo (16). O evento foi realizado no Parque Olímpico – RJ. A atleta subiu no pódio como vice-campeã. Emily representa a equipe do Vasco da Gama e também a Equipe de Competição de Volta Redonda, do sensei Guilherme Santos.