Atleta de Volta Redonda é um dos destaques do Flamengo na Copa-SP - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 13:13 horas

O zagueiro Iago, de 17 anos, natural de Volta Redonda, estreou na última segunda-feira (2) pelo Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Junior, contra o Floresta-CE. A partida terminou em 0 a 0, mas o jovem, titular no confronto, foi um dos destaques da equipe que luta pelo seu quinto título da competição de base mais famosa do Brasil.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, Iago destacou a chance de jogar sua primeira Copinha e comemorou a vaga no time titular.

– É muito especial por ser a minha primeira Copinha. O fato de eu ainda pertencer a uma categoria inferior e já ter a chance de ser titular nesta competição é motivo de felicidade e, ao mesmo tempo, grande responsabilidade para mim – ressaltou Iago, que também fez um balanço sobre o empate contra o Floresta-SP e projetou a próxima partida na competição, que será nesta quinta-feira (5), às 21h45, contra a Aparecidense-GO.

– Nosso time é muito novo e enfrentamos um adversário mais experiente. Portanto, foi normal a dificuldade da estreia. Agora, vamos deixar a ansiedade para trás e buscar e classificação para, depois, pensar no título – disse ele.

Antes de chegar ao Flamengo, aos 14 anos, Iago passou pelas categorias de base do Sesi de Volta Redonda, onde permaneceu por oito anos. O zagueiro ainda teve uma breve passagem pelo Voltaço antes de defender o rubro-negro. Com o Flamengo, foi titular do elenco campeão da Copa do Brasil Sub17 do ano passado, jogando a final no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

– Conquistar um título jogando em Volta Redonda com o Raulino de Oliveira cheio é coisa de outro mundo. Vale ressaltar também o apoio dos amigos e da família que foi fantástico – relembrou Iago.