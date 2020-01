Atleta do CFCSN é Campeão de Etapas do Circuito Sudeste de Tênis

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 18:10 horas

Volta Redonda- O tenista do Clube dos Funcionários Pedro Cardoso, 16 anos, começou a temporada de 2020 da melhor forma possível – conquistando títulos.

No início da semana, Pedro foi campeão de Simples e vice-campeão de Duplas da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Sudeste – Copa Minas – G2 da categoria 18 anos – que foi disputado no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte-MG.

Na decisão de Simples ele venceu o paulista Pedro Guimarães por 2 sets a 0 (6/2 – 6/1). Já na final de Duplas ele atuou junto com o tenista Guilherme Quirino (RJ), mas acabaram sendo superados pela dupla Lucas Abreu (MG) e Nickolas Rosa (ES) por 2 sets a 0 (6/2 – 7/5).

Já na última quinta-feira (09) Pedro atuando em parceria com Nickolas Rosa, venceram Lucas Abreu (MG) e Tasso Moreira (RJ) por 2 sets a 0 (6/3 – 6/2) e conquistaram o título do Torneio de Duplas da 2ª Etapa do Circuito Sudeste – Copa Minas, que novamente foi disputada no Minas Tênis Clube.

O jogador falou sobre a importância desta primeira conquista na temporada e também sobre a expectativa para a seqüência das competições que disputará neste ano.

– Iniciar o ano conquistando um título é muito bom e dá mais confiança para as outras competições que disputarei daqui pra frente. Espero continuar tendo resultados como este é evoluir cada vez mais o meu nível jogo no Tênis, afirmou o jogador.