Atleta mirim de VR conquista chance de disputar Pan Kids 2020 nos EUA

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 09:36 horas

Pai de Antony Daniel Suominsky Cordeiro, de seis anos, disse que a conquista foi possível graças as reportagens do DIÁRIO DO VALE

Volta Redonda – Um atleta mirim terá a chance de disputar de um torneio de Jiu Jitsu, em fevereiro deste ano, nos Estados Unidos. Antony Daniel Suominsky Cordeiro, de seis anos, vai participar do Pan Kids 2020, entre os dias 8 e 9, no estado da Califórnia graças as reportagens do DIÁRIO DO VALE.

– Queria agradecer ao Diário do Vale por sempre nos ajudar com as campanhas que fizemos para que o Anthony conseguisse competir pelo Brasil, no ano passado. Agora ele irá para os Estados Unidos e nunca passou pela nossa cabeça de que ele viajaria para fora do país devido a algum campeonato. Através das reportagens do jornal, conseguimos um patrocinador que vai contribuir na viagem – destacou o pai de Antony, Anderson Cordeiro.

Antony foi convocado pelo projeto social do Instituto Gaditas , criado pelo mestre Emmanuel Jr, que atualmente está nos Emirados Árabes. O atleta mirim treina na equipe Nova União com o professor Cristiano Lara, em Angra dos Reis, há mais de oito meses.

Antony e seus pais, Anderson e Samara Suominsky, realizaram campanhas em Angra dos Reis, como vender rifas e brigadeiros durante os meses de novembro e dezembro, além da Vakinha Online para conseguir o passaporte e o visto internacional, documentos necessários para a viagem.

– Agora só precisamos focar nos treinos para que Antony traga uma medalha de ouro para Angra e todo o Brasil. Ficarei na torcida, como sempre, mas desta vez de longe – explicou Anderson, pois nem ele nem a mãe irão acompanhar o atleta mirim na viagem internacional. A boa notícia é que ele vai viajar para os Estados Unidos com uma prima, que mora no Rio de Janeiro, e é uma cidadã norte-americana, no dia 5 de fevereiro.