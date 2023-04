Atleta volta-redondense celebra o 3º lugar em ultramaratona

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 09:37 horas

Resende e Itatiaia – A atleta volta-redondense Camilli Louize de Oliveira Campos Maciel alcançou a 3ª posição na categoria geral feminina da Transmantiqueira Ultra Trail Agulhas Negras 2023, o TUTAN, maior evento de trail running do país. Ao todo, 800 atletas participaram da competição realizada entre os dias 15 e 16, em Itatiaia e Visconde de Mauá, em Resende.

Camilli Louize tem 40 anos e contou ao DIÁRIO DO VALE que é “trilheira” desde a adolescência, ao ser questionada sobre o que a motivou a disputar a prova.

– A TUTAN era uma prova chave para mim, pois foi através desta prova que um amigo me inspirou a deixar de fazer trecking para praticar trail running – comentou.

A atleta lembrou que a ultramaratona é muito dura e que acabou machucando o braço durante o percurso, dificultado pela lama.

– Não contava com tanta chuva, isso me fez errar o percurso e perder o segundo lugar, mas não me desanimou. Mantive-me forte. Eu comecei dominando a prova entre homens e mulheres na subida, até os 70 quilômetros eu era a segunda mulher mais rápida da prova – detalhou.

Segundo Camilli Louize, ela já havia alcançado um recorde do Caminho de Santiago – uma das rotas de peregrinação mais famosas do mundo – realizando mais de 800 quilômetros em nove dias sem suporte da prova com largada da França e chegada na Espanha. Por isso, ela disse que “se sentiu em casa” correndo a TUTAN.

A atleta de Volta Redonda contou também que pretende realizar o Caminho da Fé, com destino a Aparecida-SP, que chega a 495 quilômetros. Ela disse que espera ser a primeira mulher a correr o Caminho do Ouro inteiro – que corta os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, trajeto com 710 horas de duração, segundo a esportista.