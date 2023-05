Atletas de Pinheiral conquistam medalhas em Torneio Estadual de Ginástica

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 09:02 horas

Pinheiral – A equipe de Ginástica de Trampolim de Pinheiral conseguiu conquistar 16 medalhas durante o 1º Torneio Estadual de Ginástica de Trampolim 2023, realizado pela Federação de Ginástica do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico. Além das medalhas – três de ouro, três de prata e dez de bronze –, os atletas trouxeram para casa um troféu de terceiro lugar por equipe. A inscrição, uniforme e transporte para participação da equipe no Torneio Estadual, que aconteceu no domingo (28), foram custeados pelo município.

O projeto Ginástica de Trampolim é oferecido gratuitamente pela Secretaria de Esporte para crianças e adolescentes do município, de cinco a 18 anos de idade. Todas as vagas já estão preenchidas, mas há uma fila de espera para os que tenham interesse em participar.

A secretaria de Esporte, Aline Gouvêa, parabenizou a equipe, que pela primeira vez participou da competição. “Muito orgulho não só por esse resultado, mas por ver que esse projeto esportivo que é totalmente gratuito faz a diferença na vida deles, oportunizando que se transformem em atletas”, comentou.

Já para o técnico da equipe, Cláudio Júnior, participar do torneio foi importante para apresentar os talentos do município. “Estamos muito felizes pelas conquistas alcançadas e por conseguir competir com 216 atletas de sete entidades de ginástica de trampolim do Estado. Sabemos que temos muito a percorrer e vamos continuar trabalhando para conquistar mais resultados representando a cidade de Pinheiral. Agradeço aos pais e responsáveis pela confiança no nosso trabalho e aos alunos pela dedicação nos treinos e na competição”, disse o treinador.

“Incentivar a prática esportiva, seja qual for, significa dar oportunidades. Sabemos que o esporte pode mudar a vida das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes. Por isso, estamos muito felizes em ver o desempenho da nossa equipe e temos a certeza de que muitas outras conquistas estão por vir”, afirmou o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa. Para quem quiser conhecer ou participar do projeto, o Centro de Treinamento de Ginástica de Trampolim de Pinheiral está localizado na Rua Nini Cambraia, número 351, Centro.