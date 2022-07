Atletas de Volta Redonda conquistam primeiro lugar em campeonato estadual de karatê

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 16:57 horas

Volta Redonda – Atletas de Volta Redonda, integrantes da Escola Menkyo de Karatê Tradicional, conquistaram o primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Estadual de Karatê-Dô. A competição foi realizada no último domingo (17) – aniversário de Volta Redonda -, no Iguaçu Basquete Clube, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com o resultado, alguns competidores da cidade se credenciaram para a disputa do Brasileiro, que ocorre em setembro em São Paulo.

Entre os destaques estão as medalhistas Gabrielly Kaizer Silva e Emily dos Santos Peres Peixoto, de 16 e 13 anos, respectivamente. Alessandro Marins, de 13 anos, que ficou em segundo lugar na disputa de Kata – uma modalidade do Karatê; Arthur Amaral de Souza Werneck, campeão de Kumite, na categoria de 12 anos. Já no adulto faixa preta, Leandro Aluízio e Bruno Elias ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. O atleta Carlos Eduardo dos Santos, de 63 anos, conquistou o primeiro lugar na modalidade Kumite e a segunda colocação no Kata.

“É muito legal o apoio da família. Que se dispôs a sair de Volta Redonda, arcar com o custo de torneio, transporte. A gente conseguir trazer o primeiro lugar para a cidade com mais de 15 delegações, algumas até maiores que a nossa, já que levamos 15 atletas, é muito gratificante. Valeu o esforço e suor de cada um. É como eu sempre falo: ‘Para tudo nós temos que ter um objetivo. E o objetivo é sempre fazer o melhor de si. Dando o melhor de si, o resultado vem, como veio’. Recebemos o certificado, elogios, então foi maravilhoso”, comemorou o sensei Leandro Vasconcelos, fundador da Menkyo e 5º Dan de Karatê Tradicional pela CBKBT (Confederação de Karatê-Dô Tradicional Brasileira) e CBKI (Confederação Brasileira de Karatê Interestilos).

A Escola Menkyo de Karatê Tradicional foi fundada há 10 anos pelo sensei Leandro e funciona no Santo Agostinho, na Associação Pró-Melhoramento do bairro.

“Nós sempre fomos destaques em todos os torneios que representamos Volta Redonda, onde classificamos até mesmo para Pan-Americanos. Porém, com a falta de patrocínio e apoio fica inviável para muitas dessas crianças e jovens participarem. A Menkyo já realizou projetos sociais com aulas de karatê gratuitas. Hoje, por falta de recursos, a gente não conseguiu dar continuidade a esses projetos, mas estamos em conversas para retomar essas ações sociais envolvendo crianças e jovens de Volta Redonda”, disse Vasconcelos.