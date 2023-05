Atletas do Clube dos Funcionários batem recorde no Xadrez

Matéria publicada em 12 de maio de 2023, 18:31 horas

Kaio, Luis e Nicolas ganharam dez premiações no II Rio Chess Open

Rio de Janeiro – Entre os dias 2 e 7 de maio, foi realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, o II Rio Chess Open 2023. A competição, que valeu pontos para o ranking nacional da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez) e internacional da FIDE (Federação Internacional de Xadrez), contou com mais de 130 atletas. Ao todo, 11 países participaram da disputa: Argentina, Brasil, Bolívia, Canadá, Cuba, Estados Unidos, França, Holanda, Paraguai, Romênia e Uruguai.

O Clube dos Funcionários foi a instituição mais premiada no II Rio Chess Open 2023. Os atletas Kaio, Luiz e Nicolas, conhecidos como “Irmãos Nascimento” ganharam dez prêmios. Além disso, o subdiretor de Xadrez do Clube, Carlos Frederico Serrão, foi destaque participando da competição.

Kaio Nascimento sagrou-se 1º colocado em quatro categorias: Sub-14 – Xadrez Clássico (Open), U1400 – Xadrez Clássico (Open), U1700 – Xadrez Rápido e U1400 – Xadrez Blitz.

Luiz Nascimento, de apenas 8 anos, foi o 1° colocado Sub-8 – Xadrez Clássico (Open), 1° colocado U1400 – Xadrez Blitz e 3° colocado Estreantes Internacionais (FIDE) – Xadrez Clássico (Open).

Nicolas Nascimento recebeu o troféu de partida mais bonita do evento por vencer um dos melhores atletas profissionais do mundo no Xadrez Clássico (Open). Além disso, foi 1° colocado U1700 – Xadrez Clássico (Open) e 3° colocado Sub-16 – Xadrez Clássico (Open).

O Diretor de Esportes do Clube, Alex Ribeiro, reconhece o desempenho dos atletas. “Os irmãos Nascimento têm se destacado no cenário nacional e internacional do Xadrez. Esse reconhecimento é fruto de muita dedicação ao lado do pai e técnico, Leandro Nascimento. O Clube dos Funcionários orgulha-se de todas essas conquistas e investe cada vez mais na formação de enxadristas” destacou, Alex.