Atletas do Clube dos Funcionários se destacam em Campeonato Estadual de Xadrez - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 08:55 horas

Rio – Atletas de xadrez do Clube dos Funcionários de Volta Redonda foram destaques no Campeonato Estadual por Classes ABC 2023, no Rio de Janeiro. A competição aconteceu nos últimos dias 18 e 19.

Entre eles está Luiz Nascimento, de 8 anos, o mais jovem da história a se classificar para jogar o torneio estadual de mestres. Carlos Serrão, de 85 anos, foi nomeado árbitro estadual de xadrez, o mais longevo a ser diplomado pela Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro (Fexerj).

Além dos feitos inéditos, os demais atletas do Clube conquistaram resultados expressivos na competição que contou com mais de 180 jogadores. Kaio Nascimento foi vice-campeão estadual na classe A absoluto, já Nicolas Nascimento foi vice-campeão estadual na classe B absoluto. Wellington Nagib foi 3º colocado da classe B, Celso Poiani fez 3 pontos na classe A, José Cordeiro da Silva fez 2,5 pontos na classe B e Carlos Serrão fez 1 ponto na classe C.

– O desempenho dos atletas nesse torneio superou as nossas expectativas. Os garotos mostraram que além do domínio nas categorias por idade, também estão entre os melhores enxadristas do Estado. Seguimos batendo recordes no xadrez e temos muito orgulho em representar a família alvigrená – finalizou o técnico e professor do Clube, Leandro Nascimento.