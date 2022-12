Atletas do Quênia e de Uganda vencem a São Silvestre; brasileiros ficam em 4º - Diário do Vale

Atletas do Quênia e de Uganda vencem a São Silvestre; brasileiros ficam em 4º

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2022, 11:58 horas

São Paulo – A queniana Catherine Reline e Andrew Rotich Kwemoi, de Uganda, lideraram de ponta a ponta e venceram a 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo. A tradicional corrida de rua aconteceu na manhã deste sábado (31) e encerra o ano esportivo no país. Os brasileiros mais bem colocados foram Jenifer Nascimento, no feminino, e Fábio Jesus Correia, no masculino, ambos subindo ao pódio na quarta colocação.

Catherine Reline, de apenas 20 anos, liderou os 15 quilômetros da corrida e venceu a São Silvestre 2022 com o tempo de 49min39s. Na segunda colocação ficou a etíope Wude Yimer, que já havia terminado a São Silvestre na quarta colocação em 2017. Ela fez o tempo de 50 min01.

Em terceiro lugar, chegou a também etíope Kebebush Yisma, com 52min57.

A melhor brasileira foi Jenifer Nascimento, que cruzou a linha de chegada em quarto lugar, com o tempo de 54min02. Foi a segunda vez consecutiva em que ela chegou a um pódio na São Silvestre.

Fechando o pódio feminino, a atleta Tadesu Tafa Weka chegou na quinta posição com 54min24.

Entre os homens, a vitória foi de Andrew Kwemoi, que se tornou o primeiro campeão de Uganda, com o tempo de 44min43s.

Joseph Panga, da Tanzânia, terminou na segunda posição, com 45min17. Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, ficou na terceira colocação, perfazendo o tempo de 45min42.

O melhor brasileiro na prova foi Fabio Jesus Correia, que ficou em quarto lugar. Ele, que encerrou a prova sob forte emoção, cruzou a linha de chegada fazendo 46min13, poucos segundos na frente do quinto colocado, Moses Kibet: 46min15.

Cadeirantes

Entre os cadeirantes, a vitória foi do brasileiro Carlos Antonio Guedes do Nascimento.

Ele terminou a São Silvestre registrando o tempo de 54 minutos e 17 segundos . Na segunda colocação, Givaldo Augusto dos Santos fez o tempo de 1 hora, seis minutos e 22 segundos. O terceiro lugar foi alcançado por Daniel Silva Nascimento, com o tempo de 1 hora, 13 minutos e 24 segundos.