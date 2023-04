Atletas do Resende viajam para período de treinamento no Lyon - Diário do Vale

Atletas do Resende viajam para período de treinamento no Lyon

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 18:07 horas

Pratas da casa embarcaram para França nesta sexta-feira (6), e ficarão 15 dias treinando no sub-19 da equipe francesa

Resende – Dois atletas das categorias de base do Resende embarcaram para a França nesta sexta-feira (9). O zagueiro Marcão e o meia-atacante Oliver irão passar por um estágio de avaliação de 15 dias no sub-19 do Lyon, parceiro francês do Gigante do Vale. Os pratas da casa estão viajando acompanhados do francês Mathias Frécon, que reside e trabalha no Resende, ocupando o cargo de supervisor de relações entre o Alvinegro e o Lyon.

– É uma oportunidade única na minha vida, conhecer e ir treinar em um dos maiores clubes da Europa, e estou muito focado para aproveitar ela da melhor maneira possível. Só tenho a agradecer ao Resende por proporcionar esta experiência, que, com certeza, irá agregar muito na sequência da minha carreira – destacou Oliver.

Além do intercâmbio esportivo, os pratas da casa também terão a oportunidade de conhecer a cidade francesa de Lyon e, consequentemente, toda a sua cultura.

– Não consigo nem dimensionar o quanto este período de treinamento irá somar na minha evolução técnica e tática. E fora isso, também vamos ter a oportunidade de conhecer de perto um pouco da história do Lyon. Primeira vez que estou saindo do país e estou bastante empolgado. Estudamos francês em Resende e estamos preparados para aproveitar cada momento, seja dentro de campo, durante os treinamentos, e fora dele, conhecendo a cidade e o clube. Só temos que agradecer ao Resende por tudo – projetou Marcão.

Outros atletas

Outros oito atletas da base do Resende já passaram por um período de treinamentos com o Lyon. Os primeiros pratas da casa a irem foram os laterais Valter e DG e o meia-atacante Igor Bolt, em fevereiro de 2020. Também já participaram do intercâmbio o zagueiro Peixoto e o volante João Felipe, que foram em julho de 2021; o meia Thauan, em novembro de 2021; o atacante Kaio e o meia David Kauã, em fevereiro de 2022. O zagueiro Peixoto e o meia Thauan foram pela segunda vez em abril e setembro de 2022, respectivamente.