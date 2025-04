Atletas valencianos brilham em etapa do Circuito Sul Fluminense de Ciclismo

Valença – O município de Valença sediou, no último sábado (12) e domingo (13), as duas primeiras etapas do Circuito Sul Fluminense de Ciclismo. As provas foram realizadas no distritos de Parapeúna, em João Honório. O evento, que reuniu cerca de 300 participantes, foi marcado pelo bom resultados dos atletas da cidade, que conquistaram diversas provas. A competição foi organizada pela prefeitura em conjunto com a Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro.

Confira os vencedores valencianos:

Na modalidade CRI, o atleta Sydney Leonardo conquistou o 1º lugar (Open Masculino), Maria Alzira Gonçalves de Lima venceu o Master B Feminino. Já no Master C1, Anderson Pereira de Vasconcellos conquistou a prova. Já na modalidade Prova de Estrada, a valenciana Camilla Caetano Silva conquistou o primeiro lugar na categoria Master A Feminino, Carlos Alberto P. Vasconcellos venceu o Master C2 Masculino. Amarílio Antôonio conquistou o primeiro lugar no Master F Masculino e Éder Carlos Rodrigues venceu o Open Masculino.