Atlético-MG anuncia contratação de Alan Kardec, natural de Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 20:56 horas

Belo Horizonte – O Atlético-MG anunciou, nesta sexta-feira (24), a contratação do atacante Alan Kardec, de 33 anos. O jogador, natural de Barra Mansa, estava sem clube desde que deixou o Shenzhen FC, da China, em abril. Ele assinou até dezembro de 2024 e é o segundo reforço oficial do Galo – que também já anunciou Jemerson – para a janela de transferências que abre no dia 18 de julho.

A contratação de Kardec estava encaminhada desde o início da semana. Ele desembarcou em Belo Horizonte na quinta-feira (23), passou por exames médicos e, enfim, foi anunciado como reforço oficial.

– É como se fosse uma convocação, desde o início, do momento em que conversei com o Rodrigo Caetano (diretor de futebol), a gente tem uma ligação de muito tempo desde que trabalhei com ele no Vasco. Desde que ele me ligou, a chama ficou acesa e o desejo de defender o Galo ficou real – disse o atacante.

Kardec volta ao futebol brasileiro após seis anos na China. Pelo Shenzhen, em 2021, o atacante disputou 19 partidas, marcou 12 gols e distribuiu três assistências. Decidiu deixar o clube por enfrentar problemas com falta de pagamento.

Questionado sobre a concorrência dentro do elenco do Galo, Alan Kardec disse da importância de ter um bom elenco para a disputa de uma temporada longa e apertada como é no futebol brasileiro.

– Sabemos que o calendário aqui no Brasil é apertado, então quanto mais opções para o treinador para mudar dentro de uma partida, para iniciar o jogo, quanto mais jogadores de qualidade, toda ajuda é bem-vinda – disse.

Ao todo, nos seis anos de futebol asiático, Kardec marcou 69 gols em 127 jogos. Ele foi revelado no Vasco e, no Brasil, acumula passagens por Internacional, Santos, Palmeiras e São Paulo.