Ator da Record se retrata ao confundir ter sido roubado por bandidos de Volta Redonda, no Rio

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 10:47 horas

Rio de Janeiro e Volta Redonda – O ator e dramaturgo Carlos Fonte Boa, 41 anos, usou as redes sociais novamente para se retratar a respeito de ter sido vítima de um assalto à mão armada no Rio de Janeiro.

Ele tinha dito que devido à tecnologia de rastreamento do seu aparelho smarthphone, os bandidos que roubaram sua motocicleta foram localizados na comunidade da Vila Brasília, em Volta Redonda. O ator se confundiu com a comunidade da Nova Brasília, situada no Complexo do Alemão, na Capital Carioca.

– Cinco bandidos fortemente armados ameaçaram a minha vida, e roubaram a minha moto, o meu celular e a minha carteira. Qualquer informação do paradeiro da minha moto ou entrega da mesma será recompensada com valor considerável, pago diretamente por mim – destacou Carlos em seu Instagram.