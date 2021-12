Atrações do último ‘Domingo de Natal’ são sucesso em Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 19:26 horas

Edição contou com shows de Dudu Nobre e da banda Figurótico, food trucks e brinquedos

Barra Mansa – Neste domingo, 19, Barra Mansa se despediu dos eventos do ‘Domingo de Natal’. Durante o mês de dezembro, a cidade recebeu diversas atrações em comemoração à época natalina. A última edição aconteceu no Calçadão Dama do Samba, na Avenida Beira Rio, e contou com a apresentação do cantor Dudu Nobre, e da banda de roqueiros Figurótico. O local também recebeu food trucks e brinquedos para as crianças. A festividade foi organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e pela Fundação Cultura.

O prefeito Rodrigo Drable compareceu ao evento e celebrou o momento de festa. “Foi espetacular e o nosso povo adorou. Eu estou muito feliz e quero dizer ao Dudu Nobre muito obrigado por ter nos proporcionado uma tarde maravilhosa como esta. Desejo a todos um Feliz Natal e espero que tenham gostado, pois foi de coração”, acrescentou Drable.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, comemorou o sucesso do evento na cidade. “Preparamos tudo com muito carinho para a população e posso dizer que os moradores aproveitaram a comemoração com muita felicidade. Os shows movimentaram as ruas do Centro, unindo as compras ao entretenimento de qualidade. Com o comércio aberto, os moradores tiveram um dia extra para garantir os presentes de Natal”.

Segundo o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, os eventos foram um teste para as celebrações que virão em 2022. “Precisávamos saber se a cidade comportava um evento desse porte e hoje podemos dizer que sim. A gente fica muito feliz em organizar uma festa que traz o público da cidade para se divertir com responsabilidade e consciência”, acrescentando que “O show do Dudu Nobre chega ao Calçadão Dama do Samba para fechar a programação de fim de ano com chave de ouro”.

O morador de Barra Mansa, Hederson Augusto, se mostrou contente com o Domingo de Natal. “Gostei muito do evento, pois após o momento difícil que passamos de pandemia e isolamento social, ter algo bem organizado e com artista de qualidade nos traz bastante diversão e distração”.

