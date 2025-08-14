quinta-feira, 14 agosto 2025
Atrações musicais agitam Primeira Feira Mix Cultural em Porto Real

Evento também conta com gastronomia diversificada e ambiente voltado para entretenimento de toda a família

Grupo Jeito de Ser movimenta feira com muito samba no domingo (24) (Foto: Divulgação)

Porto Real – O município de Porto Real se prepara para receber a Primeira Feira Mix Cultural nos dias 23 e 24 de agosto, promovida pela MF Consultoria em parceria com a Prefeitura, através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento será gratuito e acontece das 10h às 20h no sábado e das 10h às 18h no domingo, no Horto Municipal.

Voltada para toda a família, a feira reúne atrações musicais ao vivo, exposição, venda de artesanatos, praça de alimentação com gastronomia diversificada e bebidas variadas, além de espaço kids com brinquedos infláveis e um ambiente pet friendly.

Segundo a produtora executiva da MF Consultoria, Marinez Fernandes, o objetivo é proporcionar um final de semana repleto de lazer e cultura para as famílias da cidade e região, além de divulgar e fomentar a economia criativa através da exposição e venda do artesanato local.

“Porto Real é uma cidade que possui um artesanato muito rico. A feira visa dar visibilidade e força para os artesãos, além de proporcionar momentos de diversão saudável para crianças e adultos”, destaca Marinez Fernandes.

DJ Muffin abre atrações musicais no sábado (23), com set totalmente de vinil (Foto: Divulgação)

A programação musical promete agitar o evento. No dia 23, sábado, a partir das 14h, DJ Muffin animará o público com um set 100% vinil. Em seguida, para os amantes do sertanejo, às 16h, o cantor Alecssandro Rios trará muito modão, com DJ Núbia nos intervalos.

Cantor Alecssandro Rios se apresenta após DJ Muffin, com muito ‘modão’ para o público (Foto: Divulgação)

No domingo, dia 24, a animação começa ao meio-dia com samba e pagode do Grupo Jeito de Ser, com DJ Núbia nos intervalos.

A Assistente de Produção da MF Consultoria e DJ, Núbia Letícia, ressalta que a Feira Mix Cultural será um espaço para o público se divertir e vivenciar o melhor da arte e cultura de Porto Real.

“Estamos preparando uma grande festa, com toda a estrutura necessária para oferecer um fim de semana de lazer com segurança para as famílias da cidade e dos visitantes. Esta será a primeira de muitas edições, com o objetivo de valorizar a diversidade cultural de Porto Real. Estamos colocando muito carinho e dedicação em cada detalhe da feira. Cada atração e cada espaço estão sendo pensados para proporcionar ao público uma experiência muito bacana. Convido todos da região a curtirem a Feira Mix Cultural”, finalizou.

 

PROGRAMAÇÃO

Local: Horto Municipal de Porto Real

Datas: 23 e 24 de agosto de 2025 (sábado e domingo)

Horários: Sábado – 10h às 20h | Domingo – 10h às 18h

Entrada: Gratuita

