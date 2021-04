Audiência decide manter comércio funcionando em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 16:48 horas

Acordo vai seguir os termos do que garantiu as atividades em Barra Mansa

Volta Redonda – A audiência especial marcada para esta quinta-feira (09/04) terminou com a decisão de manter o comércio de Volta Redonda funcionando. A informação foi dada pelo vereador Rodrigo Furtado (PSC) que acompanhou a audiência.

“O modelo é o que foi feito em Barra Mansa. O controle ficará a cargo da secretaria de saúde e do setor epidemiológico”, informou Rodrigo à reportagem do DIÁRIO DO VALE, por WhatsApp. Mais detalhes em instantes.