Audiência pública: Câmara reúne especialistas para discutir ações contra dengue

Volta Redonda – A Câmara de Volta Redonda promove uma audiência pública para discutir ações de combate à dengue, nesta terça-feira (5), a partir das 19h. O pedido é do vereador Edson Quinto e tem como base os dados do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que revelam um aumento expressivo nos casos da doença no município. O relatório do CIS indica que Volta Redonda já registra 4.013 casos de dengue. Em todo o ano de 2023, foram notificados 586 casos.