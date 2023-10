Audiência pública discute poluição do ar em VR

Volta Redonda – A audiência pública promovida pela Alerj no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda para discutir a questão da poluição do ar na cidade teve como principais pontos as propostas de instalação de uma CPI sobre o assunto, feita pelo deputado estadual Jari Oliveira (PSB), a sugestão de que o Inea feche a CSN, feita pelo deputado estadual Jorge Felippe Neto, e a apresentação, pelo representante da CSN, o gerente de Meio Ambiente Aldo Santana, das providências que estão sendo tomadas pela empresa.

A CPI

Jari disse que é necessário criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) para cobrar ações urgentes contra a poluição causada pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) no município. O objetivo é que a empresa cumpra os Termos de Ajustamento de Conduta já assinados (2010, 2016 e 2018) e que o INEA (Instituto Estadual do Ambiente) seja mais rigoroso nas fiscalizações.

“Os moradores de Volta Redonda não aguentam mais conviver com o pó preto emitido pela empresa, que causa dano ambiental, poluição do ar e afeta a saúde da população. E ouvindo os depoimentos aqui, isso fica ainda mais claro”, reforçou o deputado, que mais uma vez reconheceu a importância econômica da CSN para o município, reforçando que o compromisso com o meio ambiente e a população também tem que ser uma prioridade. “Não basta visar lucros à custa da saúde dos moradores”, disse Jari.

Deputado Jorge Felippe propõe ‘fechar a CSN’

O deputado estadual Jorge Felippe Neto, presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj, propôs atitudes mais drásticas do Inea:

“Concordo com Jari. Acho que a criação de uma CPI para acompanhar de perto a situação da poluição causada pela CSN nesse município é a única maneira de exigir uma solução efetiva para o problema”, disse Jorge Felippe. Ele chegou a propor que o Inea feche a CSN, caso a empresa não cumpra com as condicionantes do TAC: “Se a CSN não for responsabilizada em prazo hábil pelos danos que causa a Volta Redonda, e potencialmente a todo o Estado do Rio de Janeiro, num prazo razoável dado pelo Inea para cada condicionante, seja 30, seja 60 dias, o Inea tome a sua atitude, com seu poder de polícia ambiental, e feche a CSN até que resolva”.

A participação da CSN

A CSN enviou seu gerente de Meio Ambiente, Aldo Santana, à audiência. Ele detalhou as medidas a curto e médio prazo contra o pó preto. Segundo Aldo, as medidas de curto prazo incluem o revestimento das pilhas de matérias-primas que emitem partículas em suspensão com polímeros e o uso dos canhões de névoa, que jogam minúsculas gotas de água nos materiais, evitando que as partículas fiquem em suspensão.

Já no médio prazo, a principal medida será a implantação do sistema de despoeiramento das sinterizações, que já começou a ser feita. Aldo informou que o investimento da CSN nessa área será de mais de R$ 750 milhões e o equipamento deverá estar funcionando plenamente até 2024.

O gerente também explicou a questão da inclusão do “pó preto” entre os poluentes. Ele disse que os parâmetros de qualidade do ar medem principalmente partículas menores e gases inaláveis, respiráveis, que podem afetar a saúde. O “pó preto”, embora seja um elemento de sujeira, não é inalado e não prejudica diretamente a saúde humana.

A atuação do INEA

A vice-presidente do INEA, Denise de Oliveira Delfino, afirmou que órgão seguirá monitorando a CSN e acompanhando o cumprimento do TAC. A representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Volta Redonda, Carolina Patitucci, disse que encaminhou ofício à Secretaria de Saúde do município solicitando estudos junto a instituições de saúde e universidades a respeito do monitoramento quanto às doenças respiratórias, especificamente as causadas pelo pó preto.

Jari lembrou que tramita na Alerj projeto de lei elaborado por ele e pelo deputado estadual Carlos Minc, com a coautoria da deputada Marina do MST, que determina a inclusão do parâmetro de Poeira Sedimentável (PS) nos serviços de monitoramento da qualidade do ar, possibilitando a retomada do monitoramento do pó emitido pela CSN. “Se aprovada, a proposta que tramita na Alerj teria efeito imediato e traria mais eficiência e transparência ao trabalho de órgão como o INEA”, afirmou o deputado. Minc enviou um vídeo, que foi exibido na audiência pública com depoimento sobre a poluição em Volta Redonda.