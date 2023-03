Audiência pública na Câmara de Barra do Piraí debate Campanha da Fraternidade 2023 - Diário do Vale

Audiência pública na Câmara de Barra do Piraí debate Campanha da Fraternidade 2023

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 16:35 horas

Barra do Piraí – A Câmara Municipal de Barra do Piraí promoveu na noite desta quarta-feira (1º), uma Audiência Pública sobre a Campanha da Fraternidade 2023, na Sala Barão do Rio Bonito.

Segundo a vereadora Kátia Miki, um dos intuitos da Audiência Pública, “foi levar para outras áreas da sociedade civil organizada o tema da Campanha da Fraternidade 2023 que trata sobre o combate à fome”, disse a vereadora.

Na audiência, o Bispo Diocesano de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, participou do momento com uma reflexão sobre o tema.

“Esse é um momento de reflexão importante sobre o tema da fome. A solução do problema não é simples. Nosso país é considerado um celeiro do mundo, cidadãos passando necessidades é um sério problema. Precisamos ouvir e partilhar para que medidas concretas sejam tomadas por políticas públicas propositivas e colaborativas, com ações promovidas pelos setores municipais, estaduais e federais, trabalhando todos juntos por uma segurança alimentar”, revelou Dom Luiz Henrique.

Mais de 80 barrenses participaram da Audiência que contou com a presença do presidente da Câmara, Rafael Santos Couto, dos demais vereadores da casa, da delegação da prefeitura municipal, da Ordem dos Advogados do Brasil e representantes de outras denominações religiosas.

Moção de Aplausos

Ao final da audiência, a Câmara Municipal de Barra do Piraí entregou para o Bispo Diocesano, neste ato, representando a CNBB, uma moção de aplausos pela idealização e promoção da Campanha da Fraternidade 2023.