Audiência pública sobre cumprimento de Metas Fiscais de 2024 acontece nesta quarta, em VR

Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2024 Data: 29/05/2024 Horário: 15h Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores (Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, nº 511, bairro Aterrado).

“Demonstraremos na audiência que os valores de receitas e despesas da Lei Orçamentária Anual (LOA) são compatíveis com as metas financeiras de receitas, de despesas e de resultados estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)”, detalhou Cora.

Volta Redonda – A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) realizará nesta quarta-feira (29), às 15h, a Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2024. A audiência acontecerá na Câmara Municipal, no bairro Aterrado.