Aulas continuam suspensas em quatro escolas

Angra dos Reis – A Secretaria de Educação, Juventude e Inovação informa que quatro unidades da rede pública municipal continuarão com as aulas suspensas nesta quinta-feira (14): CEMEI Sergio Louzada Tavares (Frade), que está servindo de abrigo; CEMEI Julia Moreira da Silva (Bracuí), que está funcionando como ponto de distribuição de doações; CEMEI Professora Silvana Helena (Bracuí), que continua fechada para serviço de limpeza e reparos e E. M. Francisco de A. Oliveira Diniz (Sertão do Bracuí).

Os alunos da E. M. Pref. José Luiz Ribeiro Reseck, que está funcionando como abrigo, continuam a estudar temporariamente na E. M. Cacique Cunhambebe (Frade), que tem espaço físico suficiente para receber os alunos da outra unidade. Todas as demais escolas municipais funcionarão normalmente.