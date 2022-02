Aulas da Rede Municipal de Ensino de Resende serão iniciadas na segunda-feira, dia 7

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 16:25 horas

Ano letivo de 2022 inicia com turmas presenciais e respeitando todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19

Resende- A rede pública municipal de ensino da prefeitura de Resende voltará às aulas nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro.

Segundo a prefeitura, o ano letivo de 2022 iniciará com turmas presenciais, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária necessários na atualidade, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em decisão conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde, definiu a retomada das aulas presenciais, reforçando as medidas de segurança sanitária, em conformidade com as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Ministério da Educação.

A nota do Conselho Nacional de Educação, datada em 27 de janeiro de 2022, menciona: “O retorno presencial às aulas e atividades educacionais deve ser prioridade do País em relação à educação nacional de todos os níveis, considerando os déficits de aprendizado constatados desde o ano de 2020”. Desta forma, seguindo as recomendações do CNE no que diz respeito ao calendário escolar de 2022 em meio à pandemia, a Educação do Município de Resende viabilizou o retorno presencial garantindo a segurança da comunidade escolar, dos estudantes, dos professores e dos funcionários, de suas famílias e do conjunto da sociedade inclusiva.

A secretária municipal de Educação, Rosa Diniz Frech de Almeida, explicou como foram os preparativos para a volta às aulas.

— Nesta segunda, dia 7, as unidades da rede municipal de ensino estarão prontas para receber seus alunos presencialmente. O período de férias escolares serviu para adiantar o processo de melhoria das estruturas de boa parte das unidades escolares, concluir algumas obras, ajustar pequenos reparos, enfim, tudo o que foi necessário fazer para acolher a todos. As equipes das unidades também já entraram em contato com os responsáveis dos alunos, com o objetivo de informar o horário de funcionamento e dar orientações a respeito dos cuidados essenciais nesta pandemia. Aguardamos a chegada dos nossos alunos à escola, respeitando todas as recomendações repassadas pela direção, ou seja, de acordo com as medidas necessárias para a preservação da saúde de todos, principalmente, o uso da máscara de proteção facial. Vale alertar que, se o seu filho estiver gripado, febril ou com qualquer sintoma de desconforto, o melhor é procurar um médico e não o levar para a escola. É importante que a unidade também seja notificada em casos de síndromes gripais, para que as providências cabíveis sejam tomadas. Todas as unidades educacionais manterão os padrões adotados quanto aos protocolos sanitários para garantir a segurança da comunidade escolar. Se houver aumento dos casos da Covid-19 na escola, os pais ou responsáveis serão comunicados sobre as possíveis mudanças de cenários. Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir assegurar a educação com saúde e, consequentemente, a permanência das aulas presenciais. Acima de tudo, o ato de cuidar corresponde à valorização da vida em todos os sentidos – frisa.

A secretária destacou ainda que a cobertura vacinal contra a Covid-19 está em processo avançado e satisfatório no município, lembrando que acompanha de perto a evolução junto à Secretaria Municipal de Saúde. Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, lembrou que Resende foi o primeiro município do País a vacinar todos os profissionais da Educação do nível básico ao superior. “Priorizamos o início da vacinação para todos os profissionais da Educação durante a campanha em abril do ano passado. Com isso, o município foi avançando cada vez mais neste processo de imunização, dando atenção especial a um grupo considerado importante para o futuro do nosso Brasil, responsável pela formação dos cidadãos e pleno funcionamento das escolas. Agora, a Prefeitura está intensificando a aplicação das doses da vacina contra a Covid para crianças a partir de cinco anos de idade, ampliando a proteção para aqueles que são a nova geração”, finaliza.