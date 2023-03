Aulas de colégio municipal serão transferidas para unidade estadual de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de março de 2023, 10:29 horas

Escola Domingos Maia, no bairro São Geraldo, foi destelhada após temporal da última segunda-feira e passará por obras emergenciais

Volta Redonda – Seis salas do Colégio Estadual Rondônia, no bairro São Geraldo, foram cedidas para dar continuidade às aulas nos turnos matutino (manhã) e vespertino (tarde) da Escola Municipal Domingos Maia, também no São Geraldo. A unidade escolar sofreu um destelhamento durante temporal ocorrido na última segunda-feira (21) e precisará passar por obras emergenciais.

Com a transferência das aulas, 228 alunos da Escola Municipal Domingos Maia compartilharão o espaço do Colégio Estadual Rondônia com os estudantes da rede estadual. O objetivo, de acordo com o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, foi buscar uma solução rápida, evitando grandes impactos na rotina dos estudantes.

“Fizemos contato com o Estado e fomos prontamente atendidos. Nós só temos a agradecer. Serão seis salas que vão poder nos auxiliar neste período em que as nossas instalações estarão sendo recuperadas. O importante é que essas crianças não terão maiores prejuízos”, garantiu Sodré.

Ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda em parceria Governo do Estado.