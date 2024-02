Aulas estão suspensas em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí informou que as aulas estão suspensas até sexta-feira (23) nas unidades da rede municipal de ensino do município. A suspensão foi necessária devido a problemas de acesso nas entradas de algumas escolas e dificuldades de deslocamento enfrentadas por funcionários,

De acordo com a nota da Secretaria de Educação, a decisão visa garantir a segurança de alunos e funcionários e alunos, até que as condições se normalizem. Atualizações serão fornecidas através dos canais oficiais da Prefeitura de Barra do Piraí.