Aulas na escola municipal Professora Manoelina Rodrigues Barbosa retornam nesta terça

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis informa que as aulas na Escola Municipal Professora Manoelina Rodrigues Barbosa, no Parque Mambucaba, serão retomadas nesta terça-feira (8), após a conclusão das obras de recuperação do imóvel, que sofreu danos de pequeno porte por conta das chuvas do último fim de semana.

Na quarta-feira (9), voltam as aulas no CEMEI Parque Mambucaba I, Os moradores que estavam abrigados nessa unidade foram transferidos para o CEMEI Dolores Gritten, que continua funcionando como abrigo temporário para 127 que no momento estão no local.

O CEMEI Parque Mambucaba II está funcionando, desde a manhã desta segunda, como centro de cadastramento e distribuição de kits de limpeza e higiene pessoal — uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. Tanto esta unidade, quanto o CEMEI Dolores Gritten seguem sem previsão de retorno das aulas.

Cadastro para Cartão Recomeçar e distribuição de kits

Nesta segunda, começou o cadastro no Cartão Recomeçar, benefício no valor de R$ 3 mil, concedido pelo Governo do Estado para pessoas que perderam seus bens nas chuvas. O atendimento é feito das 9h às 17h, no CEMEI Parque Mambucaba II, e seguirá durante toda a semana.

Entre os critérios para inscrição, definidos pelo Governo do Estado, estão: residir em área afetada, estar atualizado no CadÚnico até o dia do desastre, ter renda per capita de até meio salário-mínimo ou renda total familiar de até três salários-mínimos.

A documentação necessária é RG, CPF e comprovante de residência. Nos casos em que a pessoa afetada é inquilina do imóvel, é necessário apresentar o comprovante de residência em seu nome, contrato de locação ou declaração de próprio punho do locador.

Kits de limpeza, higiene pessoal, cesta básica, colchões e água também são distribuídos no local.

DOAÇÕES

A Prefeitura está recebendo donativos para as famílias atingidas pelas chuvas. Estão sendo arrecadados, das 9h às 16h, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água, roupas e ração para pets.

Pessoas físicas podem fazer as doações na Secretaria de Desenvolvimento Social (Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, no Centro) ou no galpão do Almoxarifado da Prefeitura (Rua Prefeito João Gregório Galindo, 6511, Aeroporto/Japuíba).

Empresas devem entregar os donativos nos galpões do Almoxarifado da Prefeitura localizados na Rua Leandro José de Figueiredo, 22, na Praia do Anil; e na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253b, no Balneário.

CONTATOS DEFESA CIVIL

Devido à alta demanda, o número 199 da Defesa Civil pode apresentar instabilidade neste momento. Outras linhas também estão disponíveis para atendimento à população: (24) 3365-4588 e (24) 3377-7991.