Aulas no Senac e programação do Sesc também são suspensas por 15 dias

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 18:20 horas

Rio – O Sistema Fecomércio RJ segue a orientação das autoridades do Rio e suspende as aulas no Senac RJ e toda a programação das unidades do Sesc RJ, a partir de hoje, sexta, 13 de março, durante os próximos 15 dias. A instituição, no entanto, ressalta que o momento é de prudência, não de pânico.

Tal medida preventiva se impõe ante o cenário do Covid-19 no estado e busca mitigar a propagação do Coronavírus nas dependências das unidades, que atendem à população de diversos municípios fluminenses e da capital, diariamente, nos âmbitos social e educacional.

A iniciativa será estendida também aos colaboradores das quatro instituições, que trabalharão em regimes de escala e home office, garantindo a continuidade dos trabalhos executados pela Fecomércio, Senac e Sesc RJ e IFec.

Segue abaixo lista das unidades do Senac e Sesc RJ:

SENAC RJ

Angra dos Reis – Rua Dr. Carlos Amaral Brasil, 50 – Balneário – Angra dos Reis

Barra da Tijuca – Avenida das Américas, 3.959 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Barra do Piraí – Rua José Alves Pimenta, s/nº – Matadouro – Barra do Piraí

Barra Mansa – Rua Luiz Ponce, 103 – Centro – Barra Mansa

Bonsucesso – Rua Dona Isabel, 700 – Bonsucesso – Rio de Janeiro

Botafogo – Rua Bambina, 107 – Botafogo – Rio de Janeiro

Cabo Frio – Avenida Teixeira e Souza, 31 – Centro – Cabo Frio

Campo Grande – Rua Barcelos Domingos, 58 – Campo Grande – Rio de Janeiro

Campos – Rua Cora de Alvarenga, 151 – Parque Leopoldina – Campos dos Goytacazes

Centro Politécnico Riachuelo – Rua 24 de maio, 543 – Riachuelo – Rio de Janeiro

Copacabana – Rua Pompeu Loureiro, 45 – Copacabana – Rio de Janeiro

Duque de Caxias – Av. Brigadeiro Lima e Silva, 764 – Bairro 25 de Agosto – Duque de Caxias

Faculdade Senac RJ – Rua Santa Luzia, 735 / 2º andar – Centro – Rio de Janeiro

Irajá – Rua Emiliano Felipe, 173 – Irajá – Rio de Janeiro

Itaperuna – Avenida Presidente Dutra, 527 – Cidade Nova – Itaperuna

Macaé – Rua Zacarias de Macedo, 104 – Visconde de Araújo – Macaé

Madureira – Rua Ewbank da Câmara, 91 – Madureira – Rio de Janeiro

Marechal Floriano – Av. Marechal Floriano, 6 – Centro – Rio de Janeiro

Niterói – Rua Almirante Teffé, 680 – Centro, Niterói

Nova Friburgo – Avenida Alberto Braune, 135 / Galeria Suiça, loja 7 – Centro – Nova Friburgo

Nova Iguaçu – Rua Coronel Carlos Matos, 86 – Centro – Nova Iguaçu

Petrópolis – Rua Alfredo Pachá, 26 – Centro – Petrópolis

Resende – Rua Sarquis Jose Sarquis, 80 – Jardim Jalisco – Resende

Rio das Ostras – Rua Rio de Janeiro, s/nº – Extensão do Bosque – Rio das Ostras

Rocinha – Unidade Avançada de Hospitalidade – Av. Niemeyer, 776 / 16º andar – São Conrado

Santo Antônio de Pádua – Rua Anacleto Alvim Padilha, 243 – Centro – Santo Antônio de Pádua

São Gonçalo – Rua Eugênio Ribeiro, 1351 – Neves – São Gonçalo

São João de Meriti – Rua Pastor Joaquim Rosa, s/nº – Jardim Meriti – São João de Meriti

Teresópolis – Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66 – Várzea – Teresópolis

Três Rios – Rua 15 de Novembro, 600 – Centro – Três Rios

Volta Redonda – Rua Governador Luiz Monteiro Portela, 251 – Volta Redonda

SESC RJ

Arte Sesc – Rua Marquês de Abrantes, 99 – Flamengo – Rio de Janeiro

Alpina – Rua Cândido Portinari, 837 – Golfe – Teresópolis

Barra Mansa – Rua Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom – Barra Mansa

Campos – Av. Alberto Torres, 397 – Centro – Campos dos Goytacazes

Copacabana – Rua Domingos Ferreira, 160 – Copacabana – Rio de Janeiro

Duque de Caxias – Rua General Argolo, 47 – 25 de Agosto – Duque de Caxias

Engenho de Dentro – Av. Amaro Cavalcanti, 1661 – Engenho de Dentro – Rio de Janeiro

Madureira – Rua Ewbank da Câmara, 90 – Madureira – Rio de Janeiro

Niterói – Rua Padre Anchieta, 56 – Ingá – Niterói

Nogueira – Estrada do Calembe, 2000 – Nogueira – Petrópolis

Nova Friburgo – Av. Presidente Costa e Silva, 231 – Centro – Nova Friburgo

Nova Iguaçu – Rua Dom Adriano Hipólito, 10 – Moquetá – Nova Iguaçu

Quitandinha – Av. Joaquim Rolla, 2 – Petrópolis

Ramos – R. Teixeira Franco, 38 – Ramos – Rio de Janeiro

Santa Luzia – Rua Santa Luzia, 685 – Centro – Rio de Janeiro

São Gonçalo – Av Presidente Kennedy, 755 – Estrela do Norte – São Gonçalo

São João de Meriti – Av. Automóvel Clube, 66 – São João de Meriti

Teresópolis – Av. Delfim Moreira, 749 – Várzea – Teresópolis

Tijuca – Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca – Rio de Janeiro

Três Rios – Rua Nelson Viana, 327 – Centro – Três Rios

Teatro Sesc Ginástico – Av. Graça Aranha, 187 – Centro – Rio de Janeiro