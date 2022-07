Aulas no UGB-FERP terão início no próximo dia 08

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 14:52 horas

Volta Redonda- No próximo dia 8 de agosto terão início as aulas para os alunos ingressantes no segundo semestre do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP). Já para os demais acadêmicos as atividades começam na quarta-feira, dia 03.

Uma grande vantagem que os alunos têm em estudar no UGB-FERP é a oportunidade de integrar o “Programa Formar”, que oferece descontos especiais. O diferencial é que esse desconto vale para todo o curso. A instituição conta com um corpo docente qualificado, excelente avaliação de seus cursos pelo MEC e oferece ótima estrutura para seus alunos.

A instituição disponibiliza ainda para os candidatos a possibilidade de fazer a matrícula on-line. Outra novidade é que o processo seletivo abrange também as inscrições de Transferência e Aproveitamento de Estudos.

As últimas vagas disponíveis são para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Nutrição, Psicologia e Sistemas de Informação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3345-1700 ou WhatsApp (24) 98158-0012. O edital completo do processo seletivo poder acessado no site da instituição, no www.ugb.edu.br