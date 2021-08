Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 17:50 horas

Sul Fluminense – As aulas presenciais nas escolas municipais de cidades da região Sul Fluminense foram retomadas na segunda-feira (02), como em Barra Mansa e Itatiaia. Outros municípios como Angra dos Reis, Piraí e Porto Real retornam ainda no mês de agosto. Já Volta Redonda confirmou a retomada para setembro.

Barra Mansa

As aulas em Barra Mansa serão de segunda-feira à sexta-feira, em sistema híbrido e com alternância entre os alunos. Voltaram às atividades alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Para além das medidas anti Covid, a Secretaria de Educação tem planejamento e execução de investimento em cinco eixos principais, visando à melhoria dos indicadores da educação: infraestrutura predial, modernização da Secretaria e gestão de rede, gestão pedagógica, formação continuada e alimentação escolar.

A prefeitura tem previsão de aquisição de novos laboratórios de iniciação científica. Atualmente, 20 das 68 unidades escolares dispõem do laboratório, possibilitando melhor aprendizado no dia a dia.

Kits de alimentação foram disponibilizados aos alunos em regime híbrido e remoto como forma de complementar a alimentação escolar, direito garantido pela Legislação Federal.

Itatiaia

Cerca de 540 alunos da Rede Municipal de Ensino retornaram para as salas de aulas em Itatiaia. Nessa primeira etapa, foi programada a volta dos estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e da EJA – Educação de Jovens e Adultos fases VI e VII.

Conforme o decreto nº 3698/21, a volta dos alunos para as salas de aula acontecerá de forma gradual, híbrida e progressiva, porém respeitando o calendário escolar instituído, os protocolos de retorno e medidas de saúde e segurança instituídos e também os pareceres técnicos e orientações da Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia.

O retorno dos alunos aconteceu mediante a autorização dos pais ou responsáveis, porém as atividades continuarão sendo disponibilizadas para os estudantes que os pais optaram pelo ensino remoto.

Resende

A Prefeitura de Resende retomou o sistema de aulas presenciais com contingente de 100% dos alunos em sala de aula. A mudança, que ainda terá adaptações com medidas de segurança, acompanhará a avaliação de risco da Covid-19, que varia de acordo com os dados epidemiológicos do município. O novo modelo entrou em vigor, com o retorno das férias escolares.

De acordo com a Secretaria do Estado de Saúde, o município apresenta risco moderado em uma escala que tem os riscos: muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Ainda com todas as considerações e o respaldo das recomendações do Ministério da Saúde, os responsáveis pelos alunos que não se sentirem confortáveis com o retorno terão a possibilidade de optar por continuar com o ensino em sistema híbrido.

Para que o retorno aconteça com a devida segurança, uma série de medidas está prevista oficialmente. Entre elas, o uso de máscara para todos os alunos e profissionais; horários de entrada e saída que possibilitem a higienização dos ambientes; aferição de temperatura de todos os alunos e profissionais; distanciamento mínimo de 1 metro; sinalização de rotas dentro da escola; marcação de lugares nos refeitórios; painéis informativos na escola; e outras.

Angra dos Reis

Em Angra dos Reis, as aulas serão retomadas no dia 09 de agosto, próxima segunda-feira. O retorno será híbrido, aulas online e nas salas de aula, sendo que o limite máximo será de 50% dos alunos por sala. O retorno não é obrigatório, e será para todos os níveis de alfabetização, da creche até o Ensino Médio. Os pais ou responsáveis que desejam que seus filhos retornem ao ensino presencial, precisarão assinar um termo de autorização.

Porto Real

Porto Real fará retorno parcial da volta as aulas nas escolas municipais. A educação infantil, maternal III, pré I e pré II, assim como o ensino fundamental I do 1°, 2° e 3° ano de escolaridade, retornarão no dia 23 de agosto, junto ao ensino fundamental II do 6º e 9º ano e o EJA com todas as séries. Em seguida, no dia 06 de setembro, o retorno será da educação infantil, maternal II, maternal I e berçário. Na mesma data o ensino fundamental I do 4° e 5° ano e o ensino fundamental II do 7° e 8° ano.

O retorno está sendo possível graças aos profissionais da educação, que estão recebendo 2ª dose de vacinas contra Covid-19 entre os dias 02 e 06 deste mês.

Piraí

A rede municipal de Educação de Piraí retomou as atividades na segunda-feira e as aulas presenciais serão iniciadas no próximo dia 09. Retornarão alunos do 5° e do 9º ano do ensino fundamental. O ensino médio e pós-médio, que já retornaram desde março, ficaram suspensos apenas pelo bandeiramento.

Vassouras

Também nesta segunda-feira, Vassouras retomou com aulas presenciais na rede municipal. Além dos estudantes do 4º, 5º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, as turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), também retomaram o ensino presencial nesta segunda.

De acordo com a programação da Secretaria de Educação, o segundo grupo, formado por alunos do 1º, 2º, 3º, 6º e 7º ano, retomam as aulas presenciais no dia 23 de agosto. E o grupo três, formado pelos alunos da Educação Infantil, retornam no dia 13 de setembro.

Volta Redonda

Já em Volta Redonda, a previsão é que os alunos da rede municipal voltem às salas de aula no dia 13 de setembro, após a conclusão do ciclo de vacinação contra a Covid-19 em professores e profissionais da Educação.

O retorno ocorrerá de forma híbrida, aulas presenciais ou online, respeitando a decisão dos pais/responsáveis dos alunos.

No caso dos maiores de idade e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), eles poderão optar pelo espaço físico ou virtual de ensino. Os que decidirem retomarem as aulas presenciais assinarão um termo de compromisso.

As aulas remotas continuarão a serem ofertadas somente àqueles que não aderirem ao modelo presencial.

No caso dos estudantes que não têm acesso à internet, a Secretaria de Educação seguirá providenciando o material impresso a eles. A estimativa é que dos 36 mil alunos matriculados na rede municipal de Volta Redonda, aproximadamente 21 mil voltem ao ensino presencial.