Suspeito de matar turista é acusado de estupro por outras cinco mulheres em Paraty

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2020, 10:02 horas

Paraty – O suspeito de assassinar o turista lituano Adam Zindul, de 37 anos, e estuprar a mulher dele, uma brasileira de 35, na noite de quarta-feira (5), na Praia do Sono, em Paraty, foi denunciado por outras cinco mulheres, na 167ª DP (Paraty). O delegado Marcelo Russo, explicou que uma das vítimas tinha 11 anos, na época que foi violentada sexualmente por Edson Santos, de 37 anos.

Ele foi transferido nessa sexta-feira (7), para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde participaria de uma audiência de custódia. O delegado mandou registrar o depoimento das vítimas. Todas moradoras em Paraty, que acusaram Edson de estupro. O policial explicou que são casos antigos, mas que apenas após a prisão de Edson, as cinco mulheres sentiram mais seguras em denunciar, assim que souberam da prisão dele.

– Elas não compareceram antes, porque sabiam que o suspeito estava solto e que, por isso, poderiam sofre represálias por parte de Edson – disse Russo.

O delegado disse não ter dúvida de que a intenção de Edson, era de cunho sexual e não roubar bens materiais. Os dois turistas alugaram a casa de praia, onde estavam desde o dia 28 de janeiro, em Lua de Mel. Edson fazia serviço de capina na casa e utilizou uma faca para render a mulher, quando ela estendia roupa no varal. Em seguida, determinou que ela amarrasse o marido numa cadeira. O suspeito matou Adam a pauladas.

O corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, aguardando a chegada de parentes, que providenciarão o translado para a Lituânia. A mulher de Adam continua internada no Hospital São Pedro de Alcântara, em Paraty, e reconheceu Edson como a pessoa que a violentou sexualmente. O suspeito era morador do bairro Pantanal, em Paraty, e já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas. O delegado disse que solicitou à Justiça, a decretação da prisão preventiva do suspeito.