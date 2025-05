Aumento de casos de Influenza faz Santa Casa de BM aumentar segurança sanitária

Barra Mansa – O aumento recente de casos de Influenza na cidade de Barra Mansa acendeu o alerta na Santa Casa do município, que anunciou medidas de segurança sanitárias para serem colocadas em práticas a partir desta sexta-feira (9). As ações são para proteger os pacientes, acompanhantes e funcionários da instituição, ao restringir o acesso de pessoas à Santa Casa e reforçar os hábitos de higiene.

Essas foram as medidas anunciadas pela Santa Casa:

. Restrição as visitas em todo o hospital

. Limitação de acompanhantes a dois por paciente

. Proibição de acompanhantes de grupos de risco ou que apresentem sintomas respiratórios

. Uso obrigatório de máscara a toda a equipe Clínica Médica nas atividades laborais

. Suspensão temporária de estágios de Enfermagem e internato de Medicina nas clínicas médicas, cirúrgicas e de UTIs

. Reforçar higienização das mãos e limpeza das superfícies

Em comunicado oficial, a Santa Casa afirma que conta com a colaboração de todos para garantir a segurança daqueles que estão no hospital, sejam pacientes, seus acompanhantes e funcionários do hospital.