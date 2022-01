Aumento no número de casos de Covid-19 faz Resende alterar o funcionamento dos serviços à população de rua

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 14:45 horas

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, decidiu alterar o modelo de funcionamento dos serviços e equipamentos destinados à população em situação de rua e migrantes. A medida foi adotada devido ao aumento no número de casos da Covid-19 e da variante Ômicron.

O Centro de Referência Especializado para População em situação de rua (Centro Pop) sofreu alterações. Os frequentadores terão acesso para a alimentação nos seguintes horários: café da manhã, das 8h às 9h; almoço, das 12h às 13h; e distribuição de lanches às 16h.

O horário de higiene pessoal ficou definido das 8h às 11h, com acesso controlado de 2 em 2 usuários por vez. Além disso, as atividades de convivência, grupos e oficinas estão suspensas. Já os atendimentos técnicos individuais, busca ativa, abordagens diurnas e noturnas, articulação de rede permanecem sem alterações.

No Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo Municipal para Adultos e Famílias também foram determinadas algumas normas. O serviço continua funcionando 24 horas, mas apenas atenderá os usuários fixos. Não serão admitidos novos usuários, flutuantes e migrantes, temporariamente.

Para os flutuantes e demais usuários serão liberados café da manhã e marmitex, aos finais de semana, na área externa do abrigo, com entrada e espaçamento regulado pela equipe do plantão. Durante os horários definidos para as refeições, não será autorizada a entrada nas dependências do Abrigo para higiene pessoal, uso do banheiro e convivência. No Abrigo, o café da manhã será das 8h30 às 9h30; o almoço será das 12h às 13h e o lanche da tarde está suspenso temporariamente.

-Estas medidas necessárias foram tomadas com base nas orientações da Vigilância Sanitária em Saúde. É uma forma de proteger e barrar o contágio da Covid-19 entre os funcionários e também nossos usuários. Lembrando que o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), com as abordagens, atendimentos de denúncias e embarque de migrantes continuam acontecendo normalmente – disse Jaqueline Primo.