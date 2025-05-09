Dia das Mães traz aumento de até 8% nas vendas de flores no Rio

Estado do Rio – As Secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Rio têm investido no fortalecimento da floricultura fluminense, com ações voltadas para o incentivo à produção e comercialização. Com bons resultados, neste domingo (11), Dia das Mães – uma das datas mais importantes para o setor – a expectativa é de um aumento de até 8% nas vendas de flores em comparação ao ano anterior.

“O Rio de Janeiro tem vocação agrícola e o nosso compromisso é apoiar o produtor rural para que ele cresça com qualidade. O Programa Florescer é um exemplo de como o Governo está presente no campo, gerando renda, desenvolvimento e oportunidades”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Entre os presentes mais procurados para o Dia das Mães, as flores lideram o ranking. O Programa Florescer, criado pelo Governo do Estado, oferece financiamento com juros de apenas 2% ao ano para que os produtores invistam em estrutura, tecnologia e cultivo, garantindo maior competitividade.

“Neste período do ano, a venda de flores aumenta significativamente. O Dia das Mães representa aproximadamente 20% do volume total de vendas anuais dos produtores. O Rio de Janeiro se destaca como o segundo maior produtor de flores de corte do Brasil. A Secretaria de Agricultura atua lado a lado com o produtor rural, garantindo qualidade e competitividade”, destacou o secretário de Agricultura, Dr. Flávio Ferreira.

A produção anual de flores de corte no estado gira em torno de 11 milhões de maços. Desses, cerca de 4 milhões são de rosas. O município de Bom Jardim lidera a produção dessas flores, favorecido por sua altitude e luminosidade ideais. A cidade conta com cerca de 100 produtores, com média de cultivo entre 50 mil e 80 mil pés de rosas.

As flores mais comercializadas para o Dia das Mães incluem rosas (de corte), orquídeas (em vaso), além de crisântemos e gérberas, especialmente nas cores vermelhas. A previsão de crescimento nas vendas varia entre 6% e 8% em comparação com o mesmo período de 2024.

O produtor Antônio Jandre, de Nova Friburgo, cultiva rosas há mais de 50 anos em um sistema familiar. Junto com sua filha Suelane, mantém uma produção de 50 mil pés. “Nossa expectativa para as vendas neste Dia das Mães é muito boa, pois a demanda já está sendo melhor do que no ano passado. Acredito que haverá um aumento significativo, chegando a 6%”, afirmou Suelane.

A engenheira agrônoma Nane Mesquita cresceu cercada pelo verde e hoje trabalha com sua mãe, Tereza, na produção de plantas ornamentais. Com o apoio do Programa Florescer, modernizaram a estrutura da propriedade. “Com o Florescer, reformamos alguns telhados e construímos um pequeno galpão, melhorando a estrutura da produção. Hoje seguimos lado a lado, compartilhando não só o ofício, mas também histórias e sonhos. Temos a certeza de que, juntas, plantamos mais do que flores: plantamos amor”, contou Nane.

“O Florescer é um programa de investimento e custeio para toda a cadeia produtiva da floricultura fluminense. Visa à modernização com a entrada de novos cultivares, sistemas de irrigação e estrutura, tornando a floricultura do estado cada vez mais competitiva”, concluiu Nazaré Dias, gerente do programa.