Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 19:27 horas

O jornalista Aurélio Paiva, que foi presidente do DIÁRIO DO VALE de 1992 a novembro de 2022, assumiu nesta segunda-feira, (19), a coordenadoria de Comunicação na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). O jornalista será responsável pelo relacionamento institucional da Companhia com a imprensa.