Automóvel pega fogo na Dutra, em Resende

Resende – Um automóvel VW/PARATI pegou fogo na Dutra, na altura do km 307, em Resende, nesta terça-feira (30).

O condutor do veículo alegou que começou a sentir um cheiro de borracha queimada, ao perceber problemas com os freios do automóvel e uma fumaça começou a sair por baixo do assoalho.

O homem – que não teve sua identidade divulgada – conseguiu parar o veículo no acostamento e sair antes do incêndio consumir o carro.

A equipe DELTA da 7ª DEL PRF foi acionada, e também a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), para conter as chamas, mas, o veículo foi totalmente destruído.

Ninguém ficou ferido.