Autor de ataque que resultou em três mortes e seis feridos continua foragido

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 09:06 horas

Paraíba do Sul – Continua foragido João Bernardes Aguiar de Oliveira, de 23 anos, conhecido também pelo nome de João Pedro Avelino, apontado como autor do tiroteio ocorrido domingo (23) em um clube de Paraíba do Sul. Foram mortos o cabo-PM George Rodrigo Mendes, de 44 anos, Robert Luiz Diniz, 34, e Carolaine Fernandes, de 25 anos, que estava internada no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, município vizinho, mas não resistiu aos ferimentos.

Ela deixou dois filhos, um menino de 2 anos e uma menina de 6. Outras seis pessoas ficaram feridas. O alvo do suspeito era o policial militar, com quem teve uma discussão em janeiro deste ano.

O PM teria apreendido uma arma de fogo. O suspeito estava ligado indiretamente à ocorrência, e teria se vingado atirando no policial.

Segundo a PM, o criminoso chegou por trás de Rodrigo, que foi pego de surpresa. Agentes responsáveis pela apuração dos crimes, acreditam que as outras pessoas feridas foram vítimas dos tiros disparados na direção do cabo-PM.