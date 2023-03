Autorização para solicitar poda e corte de árvores pode ser feita de forma online em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de março de 2023, 12:22 horas

Serviço é promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e pode ser agendado através do site da Prefeitura

Barra Mansa – Os moradores de Barra Mansa, que desejam solicitar o corte ou poda de uma árvore, supressões e remoções de raízes, já podem pedir a autorização online. O pedido é feito por meio de um formulário. Os procedimentos precisam de autorização da Secretaria de Meio Ambiente, conforme determina a legislação ambiental, tanto federal quanto municipal.

“Em geral, não existe empecilho para o procedimento. No entanto, verificamos quais as condições em que esta poda será realizada. Já com relação ao corte, é preciso comprovar os riscos e necessidades que a árvore representa. Em alguns casos, pedimos a compensação ambiental, ou seja, o plantio de outras árvores em substituição à supressão solicitada”, pontuou o secretário Vinícius Azevedo.

A gerente de Unidade de Conservação e Recursos Hídricos da Secretaria, Carolina Lacerda, falou sobre a facilidade de fazer a solicitação de corte e poda. “Utilizamos os formulários para agilizar as solicitações dos moradores que querem pedir a poda ou o corte de uma árvore. O que acaba gerando maior rapidez na liberação da autorização, além de facilitar os técnicos nas vistorias”, destacou Carolina.

Passo a Passo

O munícipe deve acessar o site da Prefeitura de Barra Mansa (www.barramansa.rj.gov.br) e buscar o ícone ‘Poda e Corte de Árvores’. Em seguida, um formulário será disponibilizado para ser preenchido e para marcar no mapa a localização do procedimento que deseja realizar. Após identificar seu endereço, o restante do documento vai abrir. É necessário colocar informações referentes à solicitação, como ponto de referência, ação que deseja praticar, quantas árvores deseja podar ou cortar, o motivo da solicitação e a descrição da ocorrência.

É importante anexar fotos das árvores que irá podar ou cortar para auxiliar no trabalho do responsável e colocar os dados referentes ao solicitante. É indispensável também colocar o número do CPF e anexar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Após 10 a 15 dias da sua solicitação pronta, o responsável irá entrar em contato pelo telefone fornecido no formulário. Ele irá até o local para realizar a vistoria e julgar a ação necessária a ser feita no momento.

O morador que quiser entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para falar sobre o assunto deve entrar em contato pelo telefone (24) 2106-3408 ou pelo e-mail: [email protected]