Avançam as obras do Restaurante Popular em Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 21:33 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa acompanha o andamento das obras do Restaurante Popular Irmã Ruth. Através do Governo do Estado foram viabilizados R$ 4,5 milhões para os serviços de readequação e modernização para a abertura ao público. A unidade deve voltar a funcionar em agosto, na Avenida Domingos Mariano, n° 452, no Centro.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J. Chagas, destacou a importância do restaurante.

– Estamos em um momento muito complicado, quando muitas pessoas passam por necessidades diversas e precisam de assistência. Estas articulações e conquistas são de extrema importância para quem mais precisa. O restaurante sempre foi um sonho para mim – afirmou.

A unidade está fechada desde 2005 por conta da crise no governo estadual. A expectativa é que cerca de 1.400 refeições e 500 cafés da manhã sejam disponibilizados de segunda à sexta-feira à população.

O programa

Os Restaurantes Populares foram criados por meio do Projeto de Lei nº 4.737-A, em 2004, e visam principalmente ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis, à população de baixa renda, vulnerabilizados socialmente e em situação de insegurança alimentar e nutricional. Eles são direcionados a municípios com mais de 100 mil habitantes e abertos ao público em geral.