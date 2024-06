Ave arigó é escolhida para personagem Semopinho, mascote da Semop

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda lançou, nesse sábado (15), o Semopinho, nova mascote da secretaria. O lançamento aconteceu durante evento pelo fortalecimento dos direitos da terceira idade, realizado embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O nome da mascote foi escolhido por meio de concurso promovido no Instagram.

Semopinho personagem é um arigó, escolhido pela identificação cultural com a cidade. A palavra ‘arigó’ é comumente utilizada como referência a trabalhadores humildes, pois são pássaros que migram em busca de sobrevivência. A ideia da mascote é trabalhar o conceito de proximidade com a população. É o que explica o secretário da Semop, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

“Escolhemos o pássaro Arigó pelo vínculo cultural com a cidade. Arigó refere-se aos trabalhadores de origem mais humilde e que vieram de fora. Eram os nordestinos, mineiros, quem ajudou a construir a história de Volta Redonda. Arigó é uma ave migratória e que por muito tempo carregou consigo um significado ruim. O município tem feito todo um movimento para dar um novo significado ao termo, valorizar e homenagear os trabalhadores que ajudaram a construir a cidade de Volta Redonda”, disse.

Ainda de acordo com o secretário, o objetivo da mascote é trabalhar o conceito de proximidade, estando perto da população de forma lúdica.

“Queremos estar próximos da população. Atrair e gerar confiança do morador de Volta Redonda. Através desse contato, queremos criar aliados, ou seja, pessoas que confiem nos órgãos de segurança pública do município, se tornando colaboradores do nosso trabalho. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Com o apoio do cidadão de bem vamos fazer Volta Redonda uma cidade ainda mais segura”, concluiu.