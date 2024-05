Avenida Deodato Pires recebe recapeamento asfáltico, em VR

Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda informou neste domingo (19), que equipes da Secretaria de Obras trabalharam durante todo o dia no recapeamento asfáltico da Avenida Deodato Pires, no sentiro bairro Retiro. E anunciou que dará início, em breve, ao asfaltamento da Estrada da Usina, localizada no bairro Roma.

Esta via recebeu recentemente uma nova estrutura de drenagem, essencial para a durabilidade do asfalto e prevenção de alagamentos.

Outro avanço, segundo a administração municipal, é a conclusão do asfaltamento na Rua Lambari, no bairro Santa Rita do Zarur.

As obras fazem parte de um projeto da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, que visa a asfaltar mais de 300 vias em diversos bairros da cidade ao longo dos próximos meses.