Avenida Dom Pedro II é revitalizada, em Porto Real

Porto Real – A Avenida Dom Pedro II, em Porto Real, passou por uma revitalização. Foram feitas manutenções nas redes, pavimentação asfáltica, além da revitalização da sinalização horizontal, de todo trecho da via, entre a Capela Mortuária e o Village, englobando pintura de faixa de pedestres, quebra-molas e outras demarcações.

Ana Carolina Fraga Marassi, diretora de Planejamento e Projetos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), comentou as melhorias.

“Além da pavimentação asfáltica, com apoio do Estado, foram feitas as seguintes melhorias: no sistema de água potável, de água pluvial e diversas correções no solo, em vários pontos em que a via apresentava risco para motoristas e pedestres, resolvendo problemas de alagamento, que sempre aconteciam com a pavimentação intertravada. Além disso, refizemos as calçadas em vários trechos, com a revitalização dos canteiros. Os profissionais da Secretaria de Obras, através do Departamento de Saneamento Urbano (DSU), realizaram todo trabalho necessário para solucionar os problemas na rede de esgoto, que era um problema recorrente enfrentado pela população”, enfatizou Ana Carolina.

“Estamos comprometidos em melhorar a mobilidade urbana como um catalisador para o desenvolvimento econômico. Estamos investindo na estrutura viária e na criação de espaços urbanos acessíveis para facilitar a mobilidade e a fluidez de pedestres e veículos. Essas melhorias não apenas melhoram a qualidade de vida dos nossos cidadãos, mas também ampliam as condições de segurança no trânsito”, finalizou o prefeito Alexandre Serfiotis.