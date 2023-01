Avenida Presidente Kennedy começa a receber novo asfaltamento em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 17:15 horas

Investimento de R$6,5 milhões irá abranger 2.400 metros da via, que é um dos principais acessos à cidade

Barra Mansa – Uma das principais vias de acesso a Barra Mansa começou a receber novo asfalto nesta quarta-feira, 25. Com investimento de R$6.525.990,14, os trabalhos vão abranger 2.400 metros da Avenida Presidente Kennedy, que corta os seguintes bairros da cidade: Ano Bom, Vila Delgado, Getúlio Vargas e Vale do Paraíba. Também passa pelo Siderlândia, em Volta Redonda. Os investimentos são provenientes de parceria firmada entre os governos municipal e estadual.

Somente no entorno da via vivem mais de 20 mil pessoas. Uma delas é Rogério Luciano da Silva, que comemorou o início das obras.

“O que a gente espera é o mínimo de conforto, pois aqui tem muitos buracos e, quando chove, já vi muitos motociclistas caírem. A prefeitura vem com as operações tapa-buracos e sabemos que é o que dá para resolver na hora, mas aqui é uma avenida muito movimentada e essa obra era muito aguardada por todos. Não só para nós moradores, mas para os caminhoneiros e motoristas que precisam passar por aqui diariamente”, destacou Rogério, que reside na altura da Vila Delgado há cerca de 15 anos.

Wellington Alvarenga do Nascimento, que também mora na Avenida Presidente Kennedy, aguarda o fim de alguns transtornos. “Há anos estamos esperando por esse novo asfalto. Moro aqui há 4 anos e será uma maravilha o novo asfalto, pois do jeito que está é só problemas no carro da gente. Todo mundo que passa por aqui reclama e acontecem acidentes toda hora”, revelou.

Cerca de 10 mil veículos trafegam pela avenida por dia, além de aproximadamente 20 mil usuários de ônibus. Durante os trabalhos, que têm previsão para serem concluídos em 300 dias, guardas municipais estarão no local orientando condutores e pedestres. O tráfego segue em esquema Siga e Pare no trecho onde os trabalhos começaram a ser realizados, na altura da Vila Delgado.