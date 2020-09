Avenida Presidente Kennedy tem 1ª etapa de asfaltamento em fase de conclusão

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 19:57 horas

Barra Mansa– A primeira etapa das obras de asfaltamento de um trecho da Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, será concluída esta semana, de acordo com o secretário municipal de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga. O secretário disse que os serviços de pavimentação asfáltica foram divididos em três fases: a primeira compreende o trecho das proximidades da saída da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, a Ponte dos Arcos, até a altura da Vila Delgado. “Essa é a extensão que vamos finalizar nos próximos dias”, disse.

Na manhã desta segunda-feira, dia 14, integrantes da Secretaria de Manutenção Urbana e da Secretaria de Ordem Pública estiveram no local para verificar os pontos onde serão instaladas as sinalizações e redutores de velocidade. A Avenida Presidente Kennedy é uma importante via de acesso entre Barra Mansa e Volta Redonda. Diariamente, cerca de 10 mil veículos trafegam pela avenida, além do transporte coletivo.

A Secretaria informou que na extensão de 750 metros da via pública asfaltada serão implementadas duas faixas elevadas e um quebra-molas, além da pintura de duas faixas de pedestres e demais sinalizações horizontais. A instalação desses instrumentos de segurança de trânsito está prevista para ser iniciada na próxima quinta-feira, dia 17.

Retomada das obras do sistema de drenagem

A Secretaria de Manutenção Urbana definiu na manhã desta segunda-feira (14) a retomada das obras na rede de drenagem do bairro Ano Bom. O anúncio aconteceu durante uma reunião com os representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e da empresa fornecedora de energia elétrica no município, a Light. O serviço visa acabar com os alagamentos na região.

A segunda fase das obras acontecerá na Rua Dr. José Maria de Mello Costa e contará com a substituição de 45 metros de rede, com a implantação de manilhas de 1,5 metros de diâmetro cada. O serviço tem previsão de início para os próximos 15 dias.

O secretário de Manutenção Urbana Luiz Gonzaga explica os detalhes da obra.

– Fizemos um estudo, hoje, no local. Iremos colocar manilhas com diâmetros maiores para dar vazão ao fluxo de água, evitando alagamentos e preservando o asfalto das vias. Estamos trabalhando para acabar com este problema antigo e que causa tantos transtornos aos moradores do bairro – disse.