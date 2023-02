Bacellar comparece a posse da nova administração do TJRJ - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 07:36 horas

Recém-eleito para comandar a Assembleia Legislativa, o deputado Rodrigo Bacellar (PL), juntamente com outros 11 parlamentares da Casa, participou da posse do presidente do TJ-RJ.O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) realizou sessão solene, nesta sexta-feira (03/02), para empossar a nova administração do órgão.

O desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo foi eleito presidente do TJ-RJ para o biênio 2023-2024 e sucederá o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. A solenidade reuniu diversas autoridades como o recém-eleito presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (PL), e os deputados Carlos Macedo (REP); Tia Ju (REP); Danniel Librelon (REP), Bruno Dauaire (União), Chico Machado (Solidariedade), Jari Oliveira (PSB), Rosenverg Reis (MDB), Jorge Felippe Neto (Avante), Rodrigo Amorim (PTB), Brazão (União) e Célia Jordão (PL). A cerimônia aconteceu no salão nobre do Tribunal de Justiça.

“É uma grande honra representar a Assembleia Legislativa na posse do desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, novo presidente do Tribunal de Justiça, bem como a de todos os demais desembargadores que irão compor a gestão do tribunal neste novo biênio. Esperamos uma relação de harmonia, cooperação e respeito, visando sempre o bem-estar da população do Estado do Rio de Janeiro”, disse Bacellar.

Ao tomar posse, o desembargador Ricardo Cardozo enfatizou que presidir o órgão demanda responsabilidade, dedicação e transparência. “Precisamos também que o tribunal ajude a encontrar modelos e planos de serviços mais tecnológicos. Não esperem milagre, mas muita dedicação, esforço e investimento. Ousar com responsabilidade é a nossa meta. Os dois anos não serão suficientes para sanar todos os problemas, mas vocês podem contar com o meu esforço. Esses são os meus principais compromissos e passarei a investir tempo, trabalho e energia nessas melhorias. Teremos um judiciário comprometido com uma jurisdição séria”, afirmou Cardozo.

Na cerimônia também foram empossados os desembargadores Marcus Henrique Pinto Basílio (Corregedor-Geral da Justiça); Caetano Ernesto da Fonseca Costa (1º vicepresidente); Suely Lopes Magalhães (2ª vice-presidente); José Carlos Maldonado de Carvalho (3ª vicepresidente); e Marco Aurélio Bezerra de Melo (diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – Emerj).

Novo presidente do TJO presidente foi eleito com 99 votos dos 185 desembargadores que participaram da sessão do Tribunal Pleno, em 12 de dezembro de 2022. Nascido em Niterói, na Região Metropolitana, o desembargador formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1979, foi defensor público do Estado do Rio de Janeiro por cinco anos antes de ingressar na Magistratura fluminense em 1988, tendo sido promovido a desembargador em 2003.

O presidente foi ainda membro do Órgão Especial do TJ-RJ; presidente da Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais (Comaq); membro das bancas examinadoras dos 41º, 45º e 46º concursos para ingresso na Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro nas disciplinas de Processo Civil e Direito Civil; juiz eleitoral titular da 246ª Zona Eleitoral, coordenador regional eleitoral das áreas de Campo Grande e Santa Cruz, Zona Oeste do Rio; presidente da 15ª Câmara Cível; diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio (Emerj) e corregedor-geral da Justiça.

Atuou também como professor da Emerj; de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá; de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade Augusto Motta; foi chefe do Departamento de Ensino da Faculdade Niteroiense de Educação, Letras e Turismo – Universidade Plínio Leite; e vice-presidente do Fórum Permanente de Direito de Família da Emerj.